ملف pdf لــ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq محافظات الدولة العراقية

في ضوء استمرار البحث عن كافة تفاصيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من قبل مواطني العراق المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، لا سيما أن هذه الوجبة المنتظرة قد تأخرت بعض الشيء وهذا ما أدى لارتفاع معدلات البحث بهذه الطريقة حول التفاصيل الخاصة بموعد صرف دعم الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في أن يكونوا ضمن المستفيدين من هذا الدعم ويتساءلون حول المستندات والأوراق المطلوبة..

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تنجح عملية التقديم على صرف دعم الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه من خلال التقديم ومع قبول طلبك في الانضمام ستكون ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على أن تتلخص هذه المستندات المطلوبة فيما يلي:

صورة من البطاقة الوطنية الموحدة الخاصة بالمتقدم.

صورة من بطاقة الإقامة.

لا بد من توفير شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد أسرة المتقدم.

صورة شخصية حديثة.

نسخة من بطاقة التموين الخاصة بأسرة المتقدم.

الفئات المستفيدة من اسماء المشمولين

دعم الرعاية الاجتماعية الهدف من وجوده هو مساعدة الأشخاص الذين هم في حاجة لمن يقدم لهم العون والدعم في حياتهم للاستمرار فيها مرفوعي الرأس، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن تتلخص الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية فيما يلي:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الزوجات من لديهم حكم قضائي.

أصحاب الإعاقة.

الأرامل بشرط تقديم شهادة وفاة الزوج بالطبع..

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتساءل المستفيدون من دعم الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين لم يسبق لهم صرف هذا الدعم من قبل عن كيفية الحصول واستخراج قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على أن تتلخص خطوات الاستعلام عن الكشوفات فيما يلي: