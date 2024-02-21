شــكو اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq عموم المحافظات

هناك اقبال كثير من المواطنين من أجل أخذ الدعم ومعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية ، حيث استقبلت الوزارة العراقية هذه الطلبات، وتقوم بعملية الفحص لتقرر من الذي يستحق ويستوفي فيه الشروط الموضوعة، والوزارة تعمل الآن على توفير المبلغ اللازم لصرف هذا الراتب من قبل المواطنين، وكل من ينطبق عليه الشروط سوف يتم الموافقة على صرف هذا الراتب له، ونتعرف على كافة التفاصيل فى السطور الآتية.

موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

صرحت الوزارة العراقية والشئون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، وانه سوف يتم الإعلان عن مستحقين دعم وجبة يناير خلال الأيام القادمة، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مبالغ هذه الوجبة للمستفيدين سوف يتم بدء صرف الرواتب للمواطنين المقبولين، وتتم عملية الصرف عبر مكاتب البريد الموجودة بالعراق بأكملها في كافة الأرجاء.

موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية

لقد اعلنت وزارة العمل العراقية عن قرب موعد صدور أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة، حيث أن تلك الكشوفات يتم نشرها بشكل رسمي عبر موقع مظلتي، وذلك في أقرب وقت ممكن لجميع المواطنين المتقدمين على هذا البرنامج والدعم ، حيث أن هذا الدعم يساعد جميع المواطنين المحتاجين وكافة الأشخاص العاطلين عن العمل.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ينتظر أكثر من حوالى 200 ألف أسرة راتب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وتحرص الحكومة فى العراق دائماً على توفير راتب شهري للمواطنين المحتاجين لاعانتهم على ظروف الحياة الصعبة وتحسين حالتهم الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن المرشحين للحصول على هذا الدعم، من خلال هذه الخطوات وهي: