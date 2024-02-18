مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 13 مترجمة قصة عشق وقناة الفجر الجزائرية بجودة HD

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 13 مترجمة وهو واحد من المسلسلات التركية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول في الوطن العربي وذلك لأنه يروي كيف نجح صلاح الدين في انتشار الرقعة الإسلامية وتحرير بيت المقدس من يد الصليبيين وذلك بعد أن ظل تحت حكم لمدة تصل حتى مائة عام، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل المسلسل ومواعيد المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 13 مترجمة

تدور قصة المسلسل حول حياة صلاح الدين الأيوبي المعروف بشجاعته وقوته في الحروب، كما أن المسلسل يحمل الكثير من الصراعات والمعارك التي خاضها صلاح الدين والذي نجح في التخلص من الصليبين في كل من مصر والشام وحلب بالإضافة إلى نجاحه في فتح عسقلان، سوف تشهد تلك الحلقة صراع ما بين كل من صلاح الدين وغابرييل.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض المسلسل كل يوم إثنين من كل أسبوع على قناة تي آر تي وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، ويعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي