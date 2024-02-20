هــنا ⭕️ مظلتي pdf لـ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq في العراق

هناك حالة من الترقب حول اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة مارس 2024، ويوجد عدة معايير تقدمها وزارة العمل من أهم هذه المعايير الاستحقاق التي نبهت عليها الوزارة أن يكون المتقدم عراقي الجنسية بلد الإقامة هي العراق وليس خارج البلد، وتوجد هناك مصداقية في القرارات التي تعلن عنها الوزارة لذا عليك الحرص الشديد والتحقق من المصادر التي تعلن الأخبار، لأنه هناك من يحاول التضليل في القرارات ويقوم بنشر شائعات أن الدفعة السابعة تم استبعادها ولا يوجد أي كشوفات، لذلك نقدم لكم فى هذا التقرير التالى كافة التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة مارس 2024

يرغب المتقدمين فى التعرف على كشوفات الدفعة السابعة والوصول إلى موعد صرف المستحقات، وتعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منظومة دعم اجتماعي متكاملة يستهدف الفئة المتعففة التي وقع عليها ضرر كبير بسبب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، ولذلك تمنحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبلغ من المال لسد كافة الاحتياجات ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وسوف يتم الإعلان فى الفترة المقبلة عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، ويتم تحديد فترة الصرف بعد يومين من اعلان اسماء المشمولين،لكن يجب أن تتوفر في المتقدم على البرنامج عدة شروط كما يجب ان يحوز على عدة وثائق رسمية والتي جاءت مبينة فيما يلى:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولايزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم فيها.

عدم امتلاك المتقدم أي ممتلكات ذو قيمة مالية كبيرة.

الدخل الشهري للمتقدم يجب أن لا يتجاوز استحقاقية الدخل.

الأسرة مكونة من أربعة أفراد فأكثر.

يكون من ذوي الدخل غير المنتظم.

صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم مستندات تثبت محل الإقامة.

الوثائق الخاصة بالراتب.

شهادات الميلاد الخاصة أفراد الأسرة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة

لاستخراج الكشوفات الكاملة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية موقع مظلتي يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية، او موقع وزارة العمل.

هيئة الحماية الاجتماعية، او موقع وزارة العمل. تظهر الخدمات الإلكترونية حدد الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بالتوجه إلى قائمة المحافظات واختر محافظتك.

ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على ابحث الآن، وسوف تظهر الكشوفات على الفور.

موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ينتظر جميع المواطنين موعد إعلان وزارة العمل والشؤونالاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيةالدفعة الأخيرة، والتي لم يتم إعلانها حتى هذه اللحظة، حيث صرحت الوزارة أنها تعمل الآن على مراجعة جميعالطلبات المتقدمة لهذا الدعم، لإختيار الأسر الأكثراستحقاقا والتي توافرت فيهم جميع شروط المنحة، وقدأعلنت الوزارة عن الرابط المفعل التي ستقوم بطرح أسماءالمستفيدين من خلاله، بالإضافة إلى كافة المعلوماتالخاصة بالراتب، وطريقة الحصول عليه.