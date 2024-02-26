“بسرعة جددها“ الوكالة الوطنية للتشغيل توضح رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz + شروط التجديد

أطلقت الوكالة الوطنية للعمل في الجزائر رابط تجديد منحة البطالة، وهي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين الذين ليس لديهم عمل ثابت، وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

رابط تجديد منحة البطالة

يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل 6 شهور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل بالجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بالنقر على خان تجديد المنحة، ثم يتطلب منك إجراء تحديث البيانات الموجودة والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الشخصية. ثم قم بإرفاق الوثائق المطلوبة ومنها نسخة من الهوية الشخصية، ونسخة من وثيقة الإقامة. أخيرا اضغط على زر تجديد المنحة وسوف يتم تجديدها على الفور بمجرد التحقق من البيانات الموجودة.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة وهي: