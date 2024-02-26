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“بسرعة جددها“ الوكالة الوطنية للتشغيل توضح رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz + شروط التجديد
رابط تجديد منحة البطالة
أطلقت الوكالة الوطنية للعمل في الجزائر رابط تجديد منحة البطالة، وهي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين الذين ليس لديهم عمل ثابت، وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
رابط تجديد منحة البطالة
يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل 6 شهور، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل بالجزائر.
- يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- قم بالنقر على خان تجديد المنحة، ثم يتطلب منك إجراء تحديث البيانات الموجودة والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الشخصية.
- ثم قم بإرفاق الوثائق المطلوبة ومنها نسخة من الهوية الشخصية، ونسخة من وثيقة الإقامة.
- أخيرا اضغط على زر تجديد المنحة وسوف يتم تجديدها على الفور بمجرد التحقق من البيانات الموجودة.
شروط التسجيل في منحة البطالة
قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة وهي:
- عدم امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
- يجب أن يكون عمر المتقدم بداية من 19 عام وحتى 40 عام.
- يشترط أن يكون لديه حساب بنكي وذلك من أجل إيداع قيمة المنحة من خلاله.
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية، كما يجب أن يكون متواجد داخل دولة الجزائر باستمرار.
- يجب العلم أن المنحة غير متوفرة للطلاب، ولكن حرصت الدولة على توفير منحة مخصصة للطلبة.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
- يجب أن يكون ليس لدى المتقدم دخل ثابت.