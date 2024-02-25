حملها كشـف pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظلتي spa.gov.iq//umbrella | اسماء الدفعة السابعة

الدفعة السابعة من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة تأخرت تأخير كبير، حيث ينتظر العراقيين وصول خبر جديد بخصوص هذه الرواتب والمنح المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقدم الدولة دعم مالي كبير ومستمر لكافة المستحقين فقط، كما تم وضع خطة شاملة من الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، وذلك لكي يصل هذا الدعم لمن يستحق فقط.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الكثير من الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك حسب ما ذكرناه لحضراتكم، سوف نذكر لكم أهم هذه الاشتراطات والأوراق الهامة:

حيث لا بد من توافر شرط اساسي هو الجنسية والإقامة العراقية. كذلك عدم توافر أصول تجارية. أيضًا ناك شرطًا أساسيًا آخر وهو العمر، حيث الرجال أعمارهم تبدأ من 18 والسيدات من عمر 16. كما ان الدفعة لا يتم الصرف لمن يمتلك سيارة. هـذه الراتب تُصرف فقط للايتام والارامل والمستحقين لها فقط. ولا ننسى ذكر شرط عدم الحصول على منح أخرى.

خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لا تزال هناك بعض المصادر التي تؤكد علي ان صرف دفعة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة سوف تكون قبل حلول شهر رمضان، حيث اسبوع او اكثر من ذلك يفصلنا عن حلول الشهر المبارك، الكثير من المتقدمين للحصول عليها يرغبون في الصرف قبله، وذلك لكي يساعدهم ذلك في سد احتياجتهم المالية، لذا عليك متابعة هذه النقاط لمعرفة طريقة الاستعلام عن الوجبة السابعة.

حيث ان خطوات دخول منصة مظلتي الالكترونية spa gov iq لمعرفة موعد نزول الدفعة جاءت كالتالي: