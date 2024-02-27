هسة 🔴 بالرقم الوطني اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة موقع وزارة العمل والشؤون عموم المحافظات mosla.iq

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بإطلاق برنامج يساعد على توفير الدعم الاجتماعي والإعلان كل فترة عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2024، للمواطنين الذين قدموا طلباتهم للحصول على هذا الدعم، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين ومساندة الطبقات الفقيرة الكادحة لمواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية التي تعاني منها البلاد، وسوف نتعرف على تفاصيل طلبات التقديم على أسماء الرعاية الاجتماعية في هذا المقال التالى.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها تلقت حتى الآن ما يقارب من حوالي 300,000 طلب للدفعة الاجتماعية الجديدة، وهذا فى إطار مبادرة مقدمة من حكومة العراق لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤثر على العالم كله، ولقد وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الرعاية الاجتماعية.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

توفر حكومة العراق مساعدات اجتماعية متنوعة للمواطنين، ومن أهمها برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكن الحصول على هذا الدعم من البرنامج بوجود شروط محددة وهي فيما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا يُقبل طلب الحصول على دعم البرنامج إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

يجب أن يكون العمر بين 15 و55 عامًا للنساء، ويجب أن يكون العمر بين 18 و60 عامًا للرجال.

تقديم جميع المستندات والشروط المطلوبة للحصول على دعم هذا البرنامج.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

يوجد خطوات سهلة ومحددة تساعد على معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024 وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى بوابة مظلتي الإلكترونية أو الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 .

. القيام بتحديد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية.

فى النهاية أضغط على أيقونة “تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

ومراجعة الملفات لعرض ما إذا كان اسمك موجوداً ضمن قائمة المستفيدين هذه المتاحة ام لا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

مع اقتراب موعد الشهر المبارك شهر رمضان، تزداد التساؤلات حول تأخير الدفعة السابعة من اسماء المشمولين، حيث لم تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي قرارات بخصوص هذا الامر، ولكن هناك بعض مصادر تؤكد علي انه احتمال يتم صرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة قبل شهر رمضان، اي انه سوف يتم الاعلان عنها خلال ايام قليلة من الان، عليك معرفة الشروط المهمة التي ذكرناها في السابق.