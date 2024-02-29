“هُنــــا لينـــــك anem.dz“ رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ مالي تقوم الحكومة بمنحه للأشخاص الذين ليس لديهم فرص عمل وليس لديهم دخل ثابت، وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أن يتم توفير المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي قامت بتحديدها الجهات المسؤولة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط تجديد منحة البطالة.

رابط تجديد منحة البطالة

يجب العلم أنه وفقا لما صرحت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر أنه يتم تجديد المنحة كل 6 شهور، وذلك بإتباع التعليمات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر. يرجى تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم والذي يجب أن تكون سارية. قم الدخول على خانة تجديد المنحة. يرجى ملء النموذج الخاص بالتجديد، وإرسال جميع الأوراق المطلوبة. بمجرد الضغط على زر تجديد، سوف يتم التحقق من البيانات المرسلة وسوف يتم التجديد على الفور.

الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة

عند تجديد المنحة يرجى تحضير الأوراق التالية:

شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

صورة من وثيقة التسجيل في المنحة.

نسخة من شهادة التخرج.

تقديم ما يثبت عدم امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة.

شروط تجديد منحة البطالة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة وهي: