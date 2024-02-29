مـاگـــــو ⭕️ بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر مظلتي spa.gov.iq بدولة العراق | نـزل الدفعة التاسعة

ما زال البحث يتكاثف من قبل الكثير من المواطنين العراقيين حول معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وكيفية الحصول على هذه الأسماء، من خلال المنصة التي أعلنت عنها الوزارة، فمن المعروف أن وزارة العمل قامت بإطلاق العديد من الوجبات خلال السنوات الماضية، هذه الوجبات الداعمة التي ينتظرها العديد من الأسر الفقيرة التي تعيش حياة غير منتظمة، كي تساعدهم على تخطي ظروف الحياة الكادحة، وتحسين مستوى معيشتهم، واليكم كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أشارت وزارة العمل أنها تسير بخطى ثابتة حتى تتم إنهاء دراسة الطلبات المقدمة إليها، وتبدأ في إجراءات صرف الوجبة، من أجل القضاء على الفقر داخل العراق، مشيرة أنها تسعى لتقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين محدودي الدخل، حتى يتمكن عدد كبير من الاستفادة بهذه الوجبة، ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال أيام قليلة، وسيتم إصدار كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

موعد الإعلان عن أسماء الرعاية الإجتماعية

أعلن وزير العمل العراقي أحمد الأسدي أنه سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة السابعة خلال فترة وجيزة، حيث يتم الآن فرز جميع البيانات المقدمة، ويتم تحديد الأسر الذي يحق لها الحصول على الوجبة، وتحديد الراتب الخاص لهم بناء على عدد أفراد كل أسرة، وإحتساب المبالغ المقررة لهم، ثم صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي، عن طريق البطاقات الذكية، لتسهيل عملية الصرف، ومنعا للتزاحم بين المواطنين.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

قيدت الحكومة العراقية التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بعدة شروط، تستهدف منها تقديم الدعم للفئات المستحقة، على أن تأتي هذه الشروط بالشكل التالي:

يجب أن يتطابق سن المتقدم مع السن المطلوب، والذي يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام بالنسبة للرجال.

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية. ومقيم فيها إقامة دائمة.

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على دعم اجتماعي من جهة حكومية أخرى.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أملاك أو عقارات ذات قيمة مالية عالية.

التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت. مع تقديم ما يثبت ذلك.

يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية، وبطاقة التموين.

يجب تقديم إستمارة الالتحاق ببرنامج الرعاية.

كما يجب تقديم صور ميلاد جميع أفراد الأسرة.

وأيضا تقديم البطاقة السكنية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية بريق نور للكثير من الأسر محدودة الدخل، ووجدنا أن البحث عن طريقة الاستعلام عن الأسماء المستفيدة يتزايد كل يوم، بالتزامن مع زيادة البحث عن موعد إطلاق اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وقد جاءت طريقة الاستعلام بالشكل التالي:

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

إختيار البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية.

ثم قم بتحديد الوجبة الأخيرة.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

قم بتحميل كشوف المستحقين.

موعد اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل أنها تقوم الآن بإعداد قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وقريبا ستعلن عن موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المستفيدة من الدعم، الذين توافرت فيهم جميع الشروط المطلوبة، حيث تقوم الحكومة بالتدقيق في دراسة الطلبات، وكان هذا هو السبب الرئيسي في تأخر إعلان أسمائهم حتى الآن، وينتظر هذه الوجبة العديد من المواطنين العراقيين محدودي الدخل، والفقراء، والأرامل ، والمطلقات، لاعانتهم على مصاعب الحياة الكادحة، كما أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق هذه الأسماء عبر موقعها الرسمي خلال الفترة القادمة، تسهيلا على جميع المواطنين الحصول على أسمائهم.