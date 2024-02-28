نـــاو ⭕️ دخــول مظلتي لـ بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كل محافظات العراق pdf | اسماء الدفعة السابعة

قامت وزارة العمل بإعلان الرابط الخاص الذي يتم من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ذلك الوجبة التي قدمتها الحكومة العراقية لمواطنيها لمساعدتهم على ظروف الحياة الصعبة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين خلال فترة قليلة، ويمكن للمواطنين الاستعلام عنها من خلال موقع منصتي الإلكتروني، وهذا هو الموقع الذي وفرته الحكومة لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم الحكومة العراقية بتوفير كثير من صور الدعم لمواطنيها، لكي تساعدهم على تخطي الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها جميع البلاد، ولكي يتم الاستفادة من هذا الدعم، ويتم ظهور إسمك ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ،يجب أن يتوافر عدة شروط منها:

يجب على المتقدم الذي يريد الاستفادة من الدعم أن يكون عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في العراق

ويجب أيضاً ألا يمتلك أي أصول ذات قيمة.

و ألا يكون له دخل شهري ثابت.

و ألا يمتلك وظيفة حكومية أو خاصة.

وأخيراً، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

المستندات المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

عند التقدم لطلب الحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية، يتم تقديم مجموعة من المستندات حتى يتم التسجيل رابط منصة مظلتي هذه المستندات هي:

تقديم ما يثبت أن المتقدم لا يمتلك أي وظيفة حكومي أو خاصة.

تقديم البطاقة الوطنية التي تثبت هوية المتقدم.

تقديم الوثيقة التي تثبت الزواج، وتقديم الهوية الوطنية للزوجة ( في حالة الزواج).

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد أن تنتهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مراجعة كافة الطلبات التي تم تقديمها، ستقوم بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي الالكترونية، ولكي يسهل على المواطنين الاستعلام عن أسمائهم عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مظلتي الإلكتروني.

الضغط على الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أسماء الوجبة الأخيرة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة الاستعلام.

قم بتحميل الملفات التي ستظهر أمامك.

إبحث عن إسمك داخل الكشوفات المعروضة

يجب التأكد من إتباع كافة الخطوات بطريقة دقيقة عند الاستعلام لكي تحصل على نتيجة صحيحة.

تحديث بيانات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ويتم تحديث البيان السنوي بتقديم عدة أوراق موثقة، هذه الأوراق كالآتي: