بحث مظلتي || اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية || اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf spa.gov.iq

إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أصبح من أكثر الأمور التي شغلت تفكير الكثير من المواطنين العراقيين، بعد أن أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية، من أجل مساعدة المواطنين على تخطي ظروف الحياة الاقتصادية السيئة، والوقوف بجانبهم حتى يتم توفير عيشة كريمة لهم، كما قامت الحكومة بتقييد هذا البرنامج بعدة شروط حتى يتم اختيار هذه الأسر بنزاهة شديدة، وسنوافيكم بكافة تفاصيل برنامج الرعاية الاجتماعية خلال هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقوم الحكومة بطرح اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كل فترة، بعد أن تتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة في المتقدمين، كي يتحقق الهدف الأساسي من إعلان هذا البرنامج، وهو مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، كما أعلنت الحكومة أيضاً عن إمكانية الحصول على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما حددته الحكومة العراقية، توفيراً على المواطنين الجهد المبذول في الذهاب إلى مكاتب العمل.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوجبة الأخيرة

قامت الحكومة العراقية بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية للطبقة الفقيرة من عامة الشعب العراقي، مستهدفة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاقين، والأيتام، وكبار السن، والعاطلين عن العمل، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، الذين لا يقدرون على العمل، وأيضا كل من توافرت فيهم الشروط المطلوبة، مؤكده على ضرورة تحضير عدة مستندات للحصول على هذه الوجبة، هذه المستندات كالآتي:

ضرورة إحضار وثيقة الميلاد، التي تثبت الجنسية العراقية، والسن المطلوب، وهو من 16 إلى 60 سنة للرجال.

إحضار شهادة الإقامة داخل العراق بصفة دائمة.

وأيضاً إحضار شهادة الإعاقة، لأصحاب الإعاقة.

وإحضار شهادة المرض، لأصحاب الأمراض المزمنة.

وعلى المطلقات، تقديم شهادة الحكم القضائي بالطلاق.

وأيضاً، تقديم شهادة وفاة الزوج للأرملة.

رابط مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

عندما قامت الحكومة العراقية بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية، قامت بتحديد الموقع الرسمي وزارة العمل الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك عن طريق الدخول على منصة مظلتي الالكترونية بالشكل التالي: