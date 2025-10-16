ثبتها بجودة HD.. تردد قناة توم وجيري 2025 TOM and JERRY على نايل سات وعرب سات

يشهد البحث إقبالاً كبيراً عن تردد قناة توم وجيري 2025 من قبل الأمهات والآباء في الوطن العربي، حيث تمتلك القناة شعبية كبيرة وجمهور عريق في كل مكان بفضل محتواها المتميز، حيث يتنوع محتواها بين الترفيهي والتعليمي والديني مما جعلها تجذب الكبار والصغار لها، وكل هذا عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة HD بدون تشويش ولا انقطاع، بالإضافة لتوفير المحتوى بصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، وفيما يلي نوافيكم التردد الجديد لقناة TOM and JERRY

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2025

أصبحت قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال لدى الكثيرون، فهي تقدم حلقات كرتونية مضحكة للقط والفار، فهذا الكرتون له مكانة مميزة في قلوب الجميع، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة إليكم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2025

ترغب الكثير من الأسر العربية ضبط قناة العائلة الأولى توم وجيري على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، للاستمتاع بكل ما تقدمه من محتوى يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، والتردد الخاص بالقناة على العرب سات كالتالي:

التردد: 12349.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال قناة TOM and JERRY على جهاز الرسيفر

تتم عملية استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: