موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2023 والقنوات الناقلة

إليك موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2023 حيث فاز منتخب السعودية على نظيره الهندي بنتيجة 2-0 في ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية، آسياد 2023، في مباراة أقيمت اليوم الخميس 28 سبتمبر. بفضل هذا الفوز، تأهل المنتخب السعودي لمواجهة أوزبكستان في ربع النهائي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان والقنوات الناقلة

سيواجه المنتخب السعودي منتخب أوزبكستان في المباراة المقبلة في دور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية 2023 يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023. حيث تغلب على إندونيسيا اليوم بنتيجة 2-0، و الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مباراة القمة بين الصين ومنتخب كوريا الجنوبية الأولمبي في دور نصف النهائي، وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت.

تأهل منتخب السعودية الأولمبي لربع النهائي

حقق فوز منتخب السعودية الأولمبي الفوز على نظيره الهندث اليوم حيث انطلقت مباراة منتخب السعودية الأولمبي مع منتخب الهند الأولمبي عصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وانتهت بهدفين للمنتخب السعودي تحت 23 سنة بقدم اللاعب محمد مران.

منتخب السعودية الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية

يعتبر منتخب السعودية تحت 23 عامًا الأمل الأخير للعرب في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية هذا العام، بعد خروج منتخبات فلسطين والبحرين وقطر من البطولة في وقت سابق، وخروج منتخب الكويت من الدور الأول بخسارته الكبيرة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 9-0.

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى ربع النهائي وذلك بعدما تمكن من شغل المركز الثاني في المجموعة (ب) حيث تساوي في النقاط مع إيرن وتغلب عليه بفارق الأهداف واحتلت المركز الأول، في حين احتل المنتخب الهندي المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الصين.