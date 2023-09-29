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مباراة النصر والطائي الآن دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة الثامنة”

مباراة النصر السعودي والطائي في الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024

مريم حسنمنذ 22 ساعة
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مباراة النصر والطائي بث مباشر دوري روشن السعودي 2023-24 "الجولة الثامنة"

تنطلق بعد قليل مباراة النصر والطائي الآن دوري روشن السعودي 2023-24 خلال الجولة الثامنة، حيث يستعد فريق النصر السعودي لكرة القدم لمواجهة فريق الطائي في المباراة المقررة اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن. ستقام المباراة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وتعتبر افتتاحًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي. وفي المباراة السابقة، حقق النصر فوزًا كبيرًا على فريق أحد بنتيجة 5-1 في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي

يمكن لكم مشاهدة مباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي مساء الجمعة عبر قناة SSC1 HD، حيث ستكون التعليقات بصوت عبد الله الغامدي ونور الدين أيت علي.

وإذا كنتم ترغبون في متابعة مباراة النصر التي يقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الطائي، فيمكنكم ذلك عبر قناة SSC1 SD، وسيكون التعليق بصوت عائد العصيمي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي

فيما يلي تردد قناة SSC1 الناقلة لمباراة النصر والطائي مباشر اليوم:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأحالة التشفير
نايل سات12523أفقي H275005/6مشفرة
عرب سات11747أفقي H275003/2مفتوحة
عرب سات12418أفقي H275003/2مفتوحة
بدر سات12418أفقي H275003/2مشفرة

موعد مباراة النصر والطائي اليوم

سيتم إقامة مباراة النصر ضد الطائي في مساء اليوم الجمعة الذي يوافق 29 سبتمبر وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ8 من دوري روشن السعودي، ستقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:00 PM بتوقيت القاهرة “مصر” مكة المكرمة “السعودية”، وفي السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

كيف أشاهد مباراة النصر والطائي بث مباشر؟

لتتمكن من مشاهدة مباراة النصر والطائي مباشر، يمكنك الاستفادة من تطبيق “شاهد” المتاح داخل المملكة العربية السعودية. ستتمكن من متابعة المباراة مجانًا عبر تقنية SD. وإذا كنت تفضل جودة عالية الوضوح HD، يتعين عليك الاشتراك في باقة رياضية VIP المقدمة من خدمة “شاهد”.

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مريم حسنمنذ 22 ساعة
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