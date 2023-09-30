مباراة آرسنال وبورنموث الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

تنطلق مباراة آرسنال وبورنموث مباشر الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 وسوف نوفر لكم تغطية مباشرة تويتر لأهم الأحداث خلال الشوط الأول والثاني، حيث تقام اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 مباراة بين فريقي آرسنال وبورنموث في إطار مواجهات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

موعد مباراة آرسنال وبورنموث

تقام مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ومكة المكرمة. وستقام المباراة على ملعب “فيتاليتي” الذي يتسع لحوالي 11,329 متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

ستتم بث مباراة آرسنال وبورنموث على قناة beIN SPORTS 2 بصوت المعلق أحمد البلوشي. ويمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية:

النايل سات: 12245 H

الهوت بيرد: 11013 H

عرب سات: 12245 H

كيف أشاهد مباراة آرسنال وبورنموث بث مباشر؟

ستتم بث مباراة آرسنال وبورنموث بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود. ويمكن الاشتراك في شاهد VIP عن طريق الموقع الرسمي للخدمة، ويمكن تحميل تطبيق تود من متجر التطبيقات الخاص بجهازك.

التشكيل المتوقع لفريقي آرسنال وبورنموث

أعلن المدير الفني لفريق آرسنال عن التشكيل الرسمي لمباراته اليوم أمام بورنموث وجاء كالآتي:

المرمى: رايا.

الدفاع: ساليبا – بين وايت – زينشينكو- جابريال.

الوسط: مارتين أوديجارد – ديكلان رايس – هافرتيز.

الهجوم: جابريال خيسوس – بوكايو ساكا – إيدي نيكيتاه.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة وممتعة للجماهير، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 أو عبر شاهد VIP وتطبيق تود.