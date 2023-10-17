مباراة الأردن والعراق الآن قناة الكأس 1 HD “بطولة الأردن الدولية الرباعية الودية 2023”

تقام مباراة الأردن والعراق مباشر الآن على قناة الكأس 1 HD في إطار مواجهات بطولة الأردن الدولية الودية 2023، حيث تستعد بطولة الأردن الدولية الودية لاستضافة العديد من المنتخبات العربية المميزة. ومن بين هذه المواجهات المرتقبة، ستتقابل منتخبات الأردن والعراق في إحدى المباريات الحاسمة اليوم لتحديد المركز الثالث والرابع.

مباراة الأردن والعراق الآن

ستقام المباراة بين الأردن والعراق في استاد عمان الدولي بالأردن يوم الاثنين 17 أكتوبر 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المحلي في العراق والأردن.

ستكون مباراة الأردن والعراق في بطولة الأردن الدولية الودية 2023 فرصة للاستمتاع بمواجهة رياضية مثيرة بين الفريقين، وسيكون للجماهير العربية فرصة لمتابعة المباراة ودعم منتخباتهم المحلية في هذا الحدث الكروي المهم.

مشاهدة مباراة الأردن والعراق بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة العراق والردن بث مباشر عبر الإنترنت على موقع يوتيوب وذلك من خلال زيارة موقع الاتحاد الأردني بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عن طريق الموقع الرسمي لقناة الكأس الرياضية. يمكنك أيضًا الاستفادة من مواقع البث المباشر مثل “سوريا لايف”، “يلا شوت”، و”كورة لايف” لمشاهدة المباراة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المباراة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيوتر.

ستكون هناك عدة قنوات ناقلة للبطولة. ستقوم قناة الكأس 1 HD بنقل المباراة، مع التعليق الرياضي المميز للمعلق سمير المعيرفي. يمكن استقبال القناة عبر قمر صناعي نايل سات بتردد 11919، استقطاب أفقي، ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة عربسات بتردد 12245، استقطاب عمودي، ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4. كما يمكن استقبالها أيضًا عبر قمر صناعي سهيل سات بتردد 10770، استقطاب رأسي، ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.

تشكيل منتخب العراق والأردن

والآن نلقي نظرة على التشكيل المتوقع لكل منتخب. من المتوقع أن يتشكل منتخب الأردن بالتشكيلة التالية: يزيد أبو ليلى في المرمى، عبد الله موسى مسلم نصيب، محمد علي حسن أبو حشيش، إحسان حداد، وسعيد الروسان في الدفاع، نزار محمود أحمد آل رشدان وعبيدة السمرية في خط الوسط، وعلي علوان ومحمود المرضي وموسى التعمري في وسط الهجوم، ويزن النعيمات في مركز الهجوم.

أما منتخب العراق، من المتوقع أن يتشكل بالتشكيلة التالية: أحمد باسل في المرمى، علي عدنان ومصطفى سعدون الكرجي وميرخاس دوسكي وريبين سولاقا في الدفاع، أسامة رشيد وأمجد عطوان في خط الوسط، وبشار رسن وإبراهيم بايش وعلي جاسم في وسط الهجوم، وأيمن حسين في مركز الهجوم.