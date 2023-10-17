نتيجة مباراة اليمن وسريلانكا في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مثيرة بين منتخب اليمن وسريلانكا، حيث انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مواجهة مليئة بالتشويق والإثارة.

سجل عبد الواسع المطري هدفًا رائعًا لليمن في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول، إذ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس السريلانكي ببراعة. تفاعلت الجماهير اليمنية بفرحة كبيرة، وراهنوا على فوز فريقهم.

وعلى الجانب الآخر، لم يستسلم منتخب سريلانكا وظل يبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التعادل، وفي الدقيقة 89، نجح شاريثا راتناياكي في تسجيل هدف التعادل الرائع لسريلانكا. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وكانت نتيجة عادلة تعكس المستوى الجيد الذي قدمه الفريقان.

يدرك كلا المنتخبين أنهما بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026. رغم أن الفوز كان يُفضل لكلا الفريقين، إلا أن التعادل يمنحهما فرصة جديدة للتأهل وتحسين أدائهما في المباريات المقبلة.