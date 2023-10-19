مباراة الكويت وإيران لكرة اليد مباشر “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

ستنطلق مباراة الكويت وإيران لكرة اليد بث مباشر بعد قليل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024. حيث تجمع هذه المباراة المهمة بين منتخب كرة اليد الكويتي ومنتخب إيران ويعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لفريق أزرق اليد للتأهل إلى الألعاب الأولمبية وتمثيل الكويت في هذه البطولة العريقة. ستكون المنافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل.

موعد مباراة الكويت وإيران

ستقام المباراة اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر، في تمام الساعة 3:00 عصرًا. حيث يتوجه منتخب الكويت لكرة اليد إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تُقام التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”. وتشهد الجولة الأولى من هذه التصفيات مواجهة مثيرة بين منتخبي الكويت وإيران. ستقام المباراة اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الكويت، وسوف تذاع مباشرة على قناة بين سبورت (beIN SPORTS).

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الكويت وإيران قد تواجها مؤخرًا في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، حيث تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الفوز. وقد نال المنتخب الكويتي الميدالية البرونزية في تلك الدورة المهمة.

تتألف مجموعة الكويت في هذه التصفيات من المنتخبات التالية: البحرين، إيران، اليابان، وكازاخستان. ويسعى منتخب الكويت لتحقيق النجاح والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وسيعمل اللاعبون بكل جهد وتركيز لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

مشاهدة مباراة الكويت وإيران بث مباشر

ستكون المباراة منقولة على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد الرسمية على اليوتيوب. بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الكويت وإيران عبر تطبيق تود أو من خلال بين كونكت.

يعد فوز منتخب الكويت في هذه المباراة أمرًا هامًا، حيث يعتبر المنتخب الإيراني أحد المنافسين القويين في المجموعة التي يتنافس فيها المنتخبان.