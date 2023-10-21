مباراة مانشستر سيتي وبرايتون الآن قناة beIN Sports 1HD الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشر الآن قناة beIN Sports 1HD الدوري الإنجليزي الممتاز تستضيف مدينة مانشستر اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي مانشستر سيتي وبرايتون. يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تقام مان سيتي وبرايتون اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كل من السعودية ومصر والكويت، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على القنوات الرياضية المختلفة، ومن بينها قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أكانجي- ووكر – جفارديول – جون ستونز.

الوسط: برناردو سيلفا – رودري.

الهجوم: فودين – ألفاريز – دوكو – هالاند.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر

يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر على الإنترنت عبر بعض المواقع الرياضية المختلفة، ومن بينها beIN Connect، وتطبيق تود، أو من خلال المواقع التي توفر بث مباشر قناة بين سبورت 1 مثل:

يلا شوت.

كورة لايف.

يلا لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

سوريا لايف.

تعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فرصة للفريقين لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب. يتوقع الجماهير مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.