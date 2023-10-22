مباراة أتالانتا وجنوي الآن قناة قناة أبوظبي بريميوم (AD Sport Premium 1) الدوري الإيطالي 2023-24

تُقام اليوم مباراة هامة بين أتالانتا وجنوى، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024. ستُلعب المباراة على ملعب جيويس، وسنقدم لكم تقريرًا مفصلاً عن هذه المواجهة مع متابعة حية لأحداثها.

موعد مباراة أتالانتا وجنوى

تقام مبارة أتالانتا وجنوي مباشر مساء اليوم الأحد والذي يوافق ميلاديًا تاريخ 22 من شهر أكتوبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة 7:00 PM بتوقيت السعودية والكويت وفي الـ 8:00 PM بتوقيت الإمارات.

تقابل الفريقان معًا 20 مرة، حيث حقق أتلانتا الفوز في 8 مباريات، في حين فاز جنوى في 4 مباريات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل ويحتل أتلانتا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حيث لعب 8 مباريات، فاز في 4 منها، تعادل في مباراة واحدة، وخسر في 3 مباريات. بينما يحتل جنوى المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 8 مباريات، فاز في مباراتين، تعادل في مباراتين، وخسر في 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا وجنوي

تذاع مباراة أتالانتا وجنوي مباشر عبر قناة أبوظبي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الرياضي المميز محمد أبوكبدة.

مشاهدة مباراة أتالانتا وجنوي بث مباشر

بالنسبة لطرق مشاهدة مباراة اتلانتا ضد جنوي اليوم هناك خيارات متعددة ومنها منصة STARZPLAY التي تعد الناقل الحصري الوحيد للمواجهات في الوطن العربي، ويمكنك أيضا مشاهدة بث مباشر مباراة جنوي واتلانتا عبر مواقع البث مثل: