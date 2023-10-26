مباراة ضمك والأخدود الآن SSC Extra 2 دوري روشن السعودي

شاهد الآن مباراة ضمك والأخدود على قناة SSC Extra 2 دوري روشن السعودي، حيث يدخل نادي ضمك مباراة اليوم التي تقام على ملعبه في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2023-24 معتمدًا على عاملي الجمهور والأرض في حسم المواجهة اليوم لصالحه على حساب فريق الأخدود الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه.

وفي الوقت الحالي، يحتل ضمك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والتعرض للهزيمة في مثلها.

تشكيلة ضمك الرسمية ستكون على النحو التالي:

المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.

خط الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.

🏆 دوري روشن السعودي 🇸🇦

⚽️ ضمك ✖️ الأخدود

⏰6:00 مساءً بتوقيت 🇸🇦

📋 تشكيلة الفريقين الرسمية : pic.twitter.com/LT4GdtHWdl — لـ عشاق كرة القدم (@World92023) October 26, 2023

موعد المباراة سيكون اليوم الخميس 26 أكتوبر، في تمام الساعة 6:00 مساءً. ستقام المباراة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، وتعتبر جولة رقم 11 في الدوري السعودي.

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، ستكون كالتالي: