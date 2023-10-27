مباراة الطائي والرياض الآن قناة SSC Extra 1 مباشر دوري روشن السعودي 2023-24

بعد قليل تنطلق مباراة الطائي والرياض بث مباشر على قناة SSC Extra 1 وذلك في ختام الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2023-24 حيث يسعى فريق الطائي إلى استعادة توازنه وتحقيق الانتصار عندما يواجه فريق الرياض على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل يوم غدٍ الجمعة.

موعد مباراة الطائي والرياض

تقام مباراة الطائي والرياض في اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ستقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، الذي يعد ملعبًا معروفًا ومهيأ بشكل جيد لاستضافة المباريات الكروية المهمة. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة الطائي والرياض

سيتم نقل مباراة الطائي والرياض على القنوات التالية: SSC Extra HD1 و SSC Extra SD1. ستكون هذه القنوات المخصصة لنقل المباراة مباشرة وبجودة عالية.

سيقوم سليمان الشريف بتعليق المباراة على قناة SSC Extra HD1، حيث سيقدم تحليلًا ممتعًا وشيقًا لأحداث المباراة وأداء اللاعبين.

أما على قناة SSC Extra SD1، فسيكون عبدالعزيز الزيد المعلق الرئيسي للمباراة، حيث سيقدم تعليقًا متميزًا وشاملًا لكل تفاصيل المباراة وأحداثها.

تشكيل الطائي الرسمي

فيما يلي تشكيلة الفريق الرسمية لنادي الطائي في المباراة:

المرمى: فيكتور براغا

الدفاع: إنزو أنديا – طارق محمد – حسين قاسم – روبيرت باور

الوسط: برنارد مينساه – ألفا سيميدو

وسط هجومي: فيرجيل ميسيدجان – أندري كورديا – راكان الشملان

الهجوم: ماركو دوغاندزيتش

مشاهدة مباراة الطائي والرياض بث مباشر

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