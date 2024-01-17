اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | يـلا بحث رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، وفتحت وزارة الشؤون الاجتماعية الأبواب وتلقت نحو 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية، من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، في إطار مبادرة حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلادة، كل هذا نتعرف عليه فى السطور التالية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تم تحديد مجموعة من الشروط الهامة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتأتي شروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 كما يلى:-



أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

أن يتراوح عمره بين 18 سنة إلى 60 سنة للرجال، و15 إلى 55 سنة للسيدات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ومسجل في الشؤون الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن يكون الدخل الشهري ضعيف.

يجب أن يكونوا من العائلات التي لا يتوفر لديه معيل رسمي، أو الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية، ويتم تحديد الشروط بناءً على دراسة معينة تجربها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 عبر اتباع عدة خطوات فيما يلي:-