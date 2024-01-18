عــرض ملفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع منصة مظلتي spa gov iq في جميع محافظات العراق الدفعة السابعة pdf

عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل يبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الوجبة السابعة والأخيرة، حيث ينتظر الكثير ممن تقدموا بطلباتهم الاعلان عن كشوف المشمولين الذي سيتم اختيارهم من قبل الجهات الرسمية، فمن المقرر أن يتم صرف راتب نقدي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الذين لا يملكون أي مصدر دخل ثابت لهم، وليس لديهم تأمينات اجتماعية، وكذلك الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية من قبل الدولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية انه سيتم اعداد قوائم مكتوب فيها اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وأشارت أيضا أنه سيتم فرز الطلبات المقدمة وتحديد من يستحق الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وقبول من ينطبق عليهم الشروط، ومن هذه الشروط الآتي:

يجب تقديم مستندات من جهات رسمية التي تؤكد وجود إعاقة أو مرض مزمن.

يجب ألا يكون المستفيد قد تم تسجيله من قبل في خدمات التضامن الاجتماعي.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

يجب ألا يتجاوز عمر المستفيد 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء

أن يكون المستفيد مقيما داخل العراق

أن يثبت عدم ملكيته لأي أصول او عقارات ذات قيمة مالية.

ان يتم ادخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب ألا يكون المستفيد لديه مصدر دخل ثابت.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وزارة العمل العراقية توفر خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي المخصصة للتعرف علي تلك الأسماء وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

اولا: الدخول على رابط منصة مظلتي على شبكة الانترنت، او وزارة العمل.

ثانيا: ادخال جميع البيانات بطريقة صحيحة وإدخال رقم الهوية والاسم بشكل صحيح.

ثالثا: الضغط على ايقونة الوجبة الاخيرة.

رابعا: الضغط على أيقونة تحميل الكشوف المستحقة

خامسا: انتظر حتي تنتهي عملية تحميل الملفات وقم بفتح الملف والبحث عن الاسم المطلوب الاستعلام عنه إذا كان مقبولا أو مرفوض.

حيث تحرص الحكومة العراقية على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا والاسوأ وضعا، وذلك من اجل تحسين أوضاعهم المعيشية