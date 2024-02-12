بحث مظلتي | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla ملفات pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي أنشأتها الحكومة العراقية لإمداد الأسر الفقيرة وامتدادها بحياة كريمة في ظل الغلاء المعيشي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أن هذه الخدمة تقدم الدعم المادي بدون تعويض مباشر من جانب المستفيد بالخدمة، وذلك لأداء أنشطة ذات مصلحة عامة، ويتم البحث عن المستفيد من الرعاية عن طريق منصة مظلتي التي تعد إحدى المنصات التابعة إلي مؤسسة العمل والشؤون الاجتماعية.

منصة مظلتي

منصة مظلتي تعد مبادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي منصة رقمية الكترونية من خلالها يقوم المواطنين بالبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة أنها تقدم العديد من الخدمات والفوائد للمستفيدين، ومن هذه الخدمات متابعة حالة الإعانة، وكذلك تحديث بيانات البطاقة التموينية، والتقديم على الرعاية الاجتماعية، فتعد هذه المنصة خطوة ذات أهمية كبيرة نحو تحسين الرعاية الاجتماعية في العراق وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.

تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتحميل قائمة الأسماء بطل سهولة على الجهاز الخاص بالمستعلم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم يتم اختيار أيقونة خدمات الكترونية. وبعد ذلك يتم اختيار قسم هيئة الرعاية الاجتماعية . ومن ثم يتم تحديد رقم الوجبة التي تود الإستعلام عنها. وفي هذه الخطوة يتم الضغط على كلمة استعلام.

وفي النهاية سوف تظهر الكشوف الخاصة بالأسماء في صورة pdf، يمكم تحميلها أوالبحث عن اسم معين من المشمولين.

الاوراق المطلوبة للحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب توافرها لمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرغب في التقديم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على خدمة الرعاية وهي كالآتي: