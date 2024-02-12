قبل رمضان!!.. اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | لِينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بحث مظلتي SPA gov Iq

إقبال كبير من المواطنين بالعراق للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك بعدما خرجت تصريحات عديدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على اقتراب الاعلان عن كشوفات المستفيدين وأن تأخير موعد صرفها حتى ذلك التوقيت جاء بسبب كثرة الطلبات المقدمة والتي يستغرق وقتا اطول في مراجعتها للتأكد مدى مطابقتها للشروط المطلوبة، وتضع الحكومة العراقية ميزانية ضخمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة المواطنين من الفئات محدودة الدخل ومحاولة تحسين ظروف المعيشة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال طريقة الاستعلام عن الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الدعم

لقد حددت الوزارة عدة فئات وهي المستحقة للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

العاجز عن ايجاد العمل وهو كبير السن تجاوز 65 عاما.

الطالب المتزوج أثناء الدراسة المسجل في المدارس الحكومية او الجامعات يحق له التسجيل.

الارامل والمطلقات.

ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل مثل الشلل الرباعي بشرط تقديم ما يثبت ذلك الاعاقة.

اليتيم / اليتيمة القاصر لهم حق التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

موعد صرف الوجبة السابعة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم وسائل الدعم الذي توفره الحكومة للمواطنين ويستفيد منه نحو 2.5 مليون مواطن عراقي بواقع 150 الف اسرة، ويتابع المواطنون عن كثب متي يتم صرف الدفعة السابعة خاصة بعدما اصدرت تصريحات من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن اقتراب الافصاح عن اسماء المقبولين فور انتهاء مراجعة طلبات المواطنين، وسيتم اصدار كشوفات بالأسماء المستحقة للدعم ولكن لا يوجد حتى الان موعد رسمي محدد من الوزارة حول الوجبة السابعة.

التسجيل في منصة مظلتي

أتاحت الحكومة الفرصة للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي للتسهيل عليهم في ظل حرص الحكومة على توفير جميع الخدمات بطريقة الكترونية، وذلك من خلال الخطوات الاتية: