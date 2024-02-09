شـلــون ❗️ تعرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | هــذا لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

لقد أصبحت اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر المواضيع شغفًا من قبل المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات، وهذه الرعاية موجهة للعديد من المتقدمين الراغبين في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأشخاص الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود للعديد من الأفراد المتقدمين بالعراق، هذا يمكن الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية، كما سنوضح لكم في تلك السطور.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024

في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه العالم كله خلال هذه الفترة وضعت الحكومة العراقية رابط للتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي لتسحين مستوى معيشتهم ويمكن التعرف عليهم من خلال إتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

لابد من الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

في الصفحة المفتوحة يتم الدخول إلى “قسم الخدمات الالكترونية”.

يتم الضغط على خيار “هيئة الرعاية الاجتماعية”.

كذلك يقوم المواطن بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها والتأكد من صحة اسم المحافظة.

الضغط على خيار “استعلام”.

الانتظار حتى يتم إظهار الكشوف بعدها يقوم المواطن بتحميلها.

بعد تحميل الكشوف يقوم المواطن بالبحث عن اسمه في الكشوف.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية

لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية لابد من توافر مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن لـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية. كذلك لابد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الخامسة عشر إلى الخامسة والخمسون بالنسبة للسيدات. لابد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الثامنة عشر إلى سن الستين بالنسبة للرجال. ايضا لابد أن يكون المواطن ليس لديه أي أملاك أو أصول عقارية. لا بد أن يقوم المواطن بتقديم كافة الأوراق المطلوبة من للتقديم. أن يكون مقيم بشكل دائم في دولة العراق. أن يلتزم كل المواطنين بالشروط للحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل. لا بد أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربع أفراد للحصول على الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك ببساطة ان تكون من اسماء الرعاية الاجتماعية، بالاضافة الي ذلك لا بد من تحقيق كافة الشروط المطلوبة والتي قمنا بذكرها في السابق، حيث أهم المستندات هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية، كما ان الفئات المستفيدة من هذا الدعم هم الأرامل والأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل.