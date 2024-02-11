قبل صلاة الفجر.. دعاء أول ليلة من شعبان 2024 كما ورد عن النبي ﷺ

تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن دعاء أول ليلة من شعبان 2024 والتي بدأت مساء أمس، حيث يعد شهر شعبان من الشهور المعظمة التي يجتهد فيها المسلمون بالصوم والعبادة وفعل الخيرات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومع غرة شهر شعبان يستحب أكثار الدعاء للنفس وللأهل وللأولاد ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، لذلك نعرض لكم عبر موقع البديل أفضل الأدعية في أول ليلة من شعبان والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

متى غرة شهر شعبان 1445؟

أعلنت دار الأفتاء المصرية بعد صلاة مغرب اليوم في مؤتمر صحفي أن غدًا الأحد الموافق 11 فبراير 2024 هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1445، وأن اليوم السبت 10 فبراير 2024 هو المتمم لشهر رجب.

دعاء أول ليلة من شعبان 2024 كما ورد عن النبي

ليس هناك صيغة محددة للدعاء في أول ليلة من شعبان ولكن ورد عن النبي انه كان يدعي عند رؤية الهلال

«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي وحسنه للَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو: “اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان”.

أفضل الأدعية في شهر شعبان

يمكن الدعاء في شهر شعبان بأدعية مختلفة، ومن بينها: