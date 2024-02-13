“يبختك لو منهم“ شروط وخطوات التسجيل في منحة العمال الغير منتظمة 1000 جنية 2024

صرحت وزارة القوى العاملة المصرية عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية، والتي يتم صرفها للأشخاص الذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها،وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

العمالة الغير منتظمة 1000 جنية

التقديم على المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية. ثم قم بالضغط على خانة العمالة الغير منتظمة. يجب إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم ورقم هاتف يعمل بالإضافة إلى الاسم رباعي. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب، وسوف يتم فحص الطلب من قبل الجهات المسؤولة وسوف يتم التواصل معكم من خلال رسالة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة، تتمثل تلك الشروط في:

يشترط أن يكون المتقدم ليس داخل السجن.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل ثابت.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية، كما يجب أن يكون مقيم على الأراضي المصرية.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنة وحتى 60 سنة.

المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف المنحة في الأيام القادمة، لذلك يجب تحضير تلك الأوراق عند التقديم على المنحة: