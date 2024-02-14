مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة قصة عشق وقناة ATV بجودة HD

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحد من المسلسلات التاريخية والذي يقبل على مشاهدته عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية، وعلى الرغم أن ذلك هو الموسم الخامس منه إلا لم يمل منه أحد وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي يقدمها المسلسل، فهو يحكي قصة الدولة العثمانية وجميع الصراعات التي تعرضت لها من أجل المحافظة على دولتهم، لأن موعد الحلقة الجديدة قد اقترب أصبح يتساءل الكثير عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة

وفقا لما أوضحه المسلسل أن الدولة العثمانية تم إنشاؤها على يد الملك عثمان ابن أرطغرل والذي يكون حفيد الشاه سليمان وهو شيخ قبيلة الكاي في تركيا، نجح الملك عثمان في أن يكون لديه دولة قوية وسماها الدولة العثمانية وذلك ليقضي على الصليبيين الموجودين في الشام وبيت المقدس والغرض من ذلك نشر الإسلام في جميع الدول العربية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المسلسل حلقة واحد يوم واحد في الأسبوع وتصل مدة الحلقة حتى 120 دقيقة، وذلك يوم الأربعاء على قناة atv التركية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، بينما يعرض في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا.

تردد قناة آي تي في على النايل سات

تعتبر قناة آي تي في من أبرز القنوات الفضائية التي تعرض المسلسل ولكن باللغة التركية، يمكنك الآن استقبال القناة باستخدام التردد التالي: