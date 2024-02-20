【﻿هسـه افتح 】اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf كل المحافظات بالعراق

لقد تم الإعلان من قبل وزير العمل العراقي أحمد الأسدي البدء عن الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال كشوفات PDF عبر منصة مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، وسيتم صرف الرواتب بشكل تدريجي ليكون من السهل على المواطنين الحصول على رواتبهم دون حدوث أي مشاكل أو ازدحام في أماكن الصرف،ولمزيد من المعلومات فى هذا المقال.

شروط التقديم فى اسماء الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون مقيم دائم.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 18 و60 عاماً.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى بالرعاية.

أن يكون من أصحاب الدخل الغير منتظم.

أن لا يملك اى ممتلكات باهظة.

أن تكون أسرته مكونة من أربعة أو أكثر.

موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والتي قد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حالياً يتم الاستعداد لرفع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين عبر منصة مظلتي، وسيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير 2024 خلال هذا الشهر الحالى، وسوف يستفيد منها حوالي مليونين و150 ألف أسرة عراقية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كشوفات بها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يتمكن المواطنين من معرفة اسماء المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة، وتستعد الوزارة بكامل طاقتها حالياً لصرف الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية: