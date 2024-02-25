مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14 مترجمة بجودة hd قصة عشق وقناة trt

انتشر في الآونة الأخيرة مسلسل صلاح الدين الأيوبي وهو واحد من المسلسلات التركية الذي نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية، وذلك لأنه يحكي كيف انتشر الإسلام في البقعة العربية، لذلك يبحث الكثير حول تفاصيل مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14، وهو ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14

تدور قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول الصراعات التي خاضها من أجل الدفاع عن الإسلام وانتشاره، كما أنه يروي أيضا كيف نجح صلاح الدين في الانتصار على الصليبيين وخروجهم من بيت المقدس بعد أن سيطروا عليه لفترة تصل حتى 100 سنة، الجدير بالذكر أن صلاح الدين كان واحد من أبرز القادة والدليل على ذلك أنه نجح في توحيد المسلمين وذلك كان في القرن الـ 20، كما أنه نجح أيضا في توحيد المسلمين في كل من مصر وسوريا والعراق وفلسطين، وهو له الفضل في تأسيس الدولة الأيوبية والتي كانت واحدة من أقوى الدول التي حكمت البلاد.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنكم متابعة المسلسل على قناة تي آر تي باللغة التركية وذلك يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين على وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر، بينما يعرض في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض أيضا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، كما يمكن متابعته أيضا مدبلج باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، والجدير بالذكر أن منصة قصة عشق أتاحت لك فرصة تحميل المسلسل ومشاهدته بدون تقطيع وبدون فواصل إعلانية مزعجة.

تردد قناة تي آر تي على النايل سات

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات