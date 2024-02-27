اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | فتــح مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq ملفات جوجل درايف

صدور كشوفات اسماء المشمولين، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الدعم النقدي للعديد من الفئات، وهم ذوي الإعاقة والأرملة والمطلقة والأيتام وعاجز الشيخوخة المسن أو العاجز بسبب مرض مزمن ومن ليس لديه مصدر دخل، وتقدم الدعم شهريًا لهذه الفئات بشروط وضوابط معينة وفي حالة تقديم معلومات خاطئة أو مغلوطة يتحمل التبعات القانونية، لذا يرجى اتباع الدقة في المستندات المقدمة.

اسماء المشمولين

لتكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية رابط منصة مظلتي يجب أن تستوفي الشروط، أهم هذه الشروط التالي:

حددت الوزارة بأن كافة المتقدمين للحصول على الدعم يخضعون إلى إجراءات البحث الاجتماعي والتدقيق.

ولا يشترط أسبقية التقديم في ذلك ولكن لابد أن يكون المتقدم ليس له دخل خاص له أو لأسرته أو عمل حكومي حيث يتم مقارنة المستندات المقدمة بالبيانات الخاصة بالمتقدم وأسرته في القطاع الحكومي والخاص.

يشترط توضيح عنوان السكن الحالي.

على أصحاب الإعاقة تقديم الأوراق الطبية التي تؤيد ضمه لقانون ذوي الإعاقة.

تقديم الأرملة شهادة وفاة الزوج، وعلى المطلقة تقديم قرار الطلاق وحضانة الأطفال إن وجدوا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع عدة خطوات، وذلك كالتالي: