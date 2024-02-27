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اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | فتــح مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq ملفات جوجل درايف
اسماء المشمولين
صدور كشوفات اسماء المشمولين، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الدعم النقدي للعديد من الفئات، وهم ذوي الإعاقة والأرملة والمطلقة والأيتام وعاجز الشيخوخة المسن أو العاجز بسبب مرض مزمن ومن ليس لديه مصدر دخل، وتقدم الدعم شهريًا لهذه الفئات بشروط وضوابط معينة وفي حالة تقديم معلومات خاطئة أو مغلوطة يتحمل التبعات القانونية، لذا يرجى اتباع الدقة في المستندات المقدمة.
اسماء المشمولين
لتكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية رابط منصة مظلتي يجب أن تستوفي الشروط، أهم هذه الشروط التالي:
- حددت الوزارة بأن كافة المتقدمين للحصول على الدعم يخضعون إلى إجراءات البحث الاجتماعي والتدقيق.
- ولا يشترط أسبقية التقديم في ذلك ولكن لابد أن يكون المتقدم ليس له دخل خاص له أو لأسرته أو عمل حكومي حيث يتم مقارنة المستندات المقدمة بالبيانات الخاصة بالمتقدم وأسرته في القطاع الحكومي والخاص.
- يشترط توضيح عنوان السكن الحالي.
- على أصحاب الإعاقة تقديم الأوراق الطبية التي تؤيد ضمه لقانون ذوي الإعاقة.
- تقديم الأرملة شهادة وفاة الزوج، وعلى المطلقة تقديم قرار الطلاق وحضانة الأطفال إن وجدوا.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024
يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع عدة خطوات، وذلك كالتالي:
- الدخول مباشرة عبر رابط منصة مظلتي الالكتروني.
- ثم اضغط على ابحث الآن في آخر الصفحة خانة البحث عن اسمك في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.
- ثم يمكنك البحث باسمك عن طريق رقم البطاقة الذكية واضغط على أيقونة بحث.
- أو من خلال إدخال المعلومات الشخصية من الاسم الأول، واسم الأبناء، واسم الجد، بإلإضافة إلى إدخال بيانات الوالدة الاسم واسم والدها.
- ثم تحديد محافظة الولادة واضغط على ايقونة بحث.
- لتظهر إذا ما كان اسمك بالفعل في الدفعة القادمة أو في حالة وقف الدفعات السبب الذي أدى إلى ذلك.