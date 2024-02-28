كشــف pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة || اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون mosl.gov.iq

يتم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن القائمة الخاصة بالأشخاص الذين قدموا في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والذين يستوفون جميع شروط الحصول على هذه المنحة،وتقدم هذه المنحة بمبادرة من الدولة العراقية لدعم ومساعدة المواطنين العراقيين في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومواجهة الأحوال المعيشية الصعبة، ونستعرض كافة التفاصيل فى هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قوائم المستفيدين المقبولين للدعم ونشر القوائم فى منصة مظلتي الإلكترونية، حتى يستطيع المواطنين زيارة المنصة وتحميل الكشوفات للتحقق من وجود أسمائهم و استحقاقهم للدعم، ويتم اختيار الأسماء طبقا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة، وتعمل الوزارة بجدية حتى تطمن توزيع الدعم بشكل عادل للمستحقين لها وتحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين.

شروط التقديم فى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك مجموعة شروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمن يريد الحصول على هذا الدعم وهى كالتالى:

يكون الشخص المتقدم مقيم اقامة دائمة داخل العراق.

يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة كلها.

يكون من ضمن الفئات التي قامت بتحديدها وزارة العمل.

يشترط الا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم آخر.

الفئات المستفيدة من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

الغير قادرين عن العمل.

الأشخاص الأيتام.

الطلاب المتزوجون أثناء الدراسة.

كيفية الاستعلام عن رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تعمل الحكومة العراقية على مساعدة ومساندة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة وتسهيل الإجراءات عليهم حيث وفرت عدة خطوات يمكن من خلالها الاستعلام وتحميل الكشوفات الخاصة ب اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وهي فيما يلي: