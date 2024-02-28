عمران تيكين يخدع عثمان|| مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150 مترجمة فيديو لاروزا

يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحد من المسلسلات التركية التي حازت على عدد كبير من الشاهدين، كما أنه يتابعه عدد كبير من مختلف الدول وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي يقدمها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150، وسوف نوضح لكم أيضا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150

يروي المسلسل قصة الدولة العثمانية وكيف سعت من أجل نشر الرقعة الإسلامية في الوطن العربي، يجب العلم أن المسلسل مليء بالصراعات والتحديات، ومن المقرر أن الحلقة الجديدة سوف يتم نشوء حرب والتي سوف يتفق فيها كل من عثمان والسيد جوندوز ضد عمران، ومن جهة أخرى سوف يختار أورهان مابين زواجه من التشيم من أجل إنقاذ الدولة وما بين حبه من لهولوفيرا، والجدير بالذكر أن الصليبيين سوف يقوموا بالهجوم على نساء الكاي وسوف ينجح أورهان أيضا في الهجوم على قلعة أطرانوس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، بينما يعرض الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، ويعرض أيضا على قناة آي تي في التركية وذلك يوم الإثنين وذلك الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، بينما يعرض في تمام الثامنة بتوقيت مصر.

تردد قناة آي تي في التركية على النايل سات

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات