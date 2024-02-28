“هتابع مسلسل ايه“ قائمة مسلسلات رمضان الخليجية 2024 الأكشن والدراما والكوميدي

يبحث عدد كبير من المتابعين في دول الخليج عن المسلسلات التي من المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك، من المقرر أنه سوف يتم عرض مجموعة مميزة من المسلسلات الخليجية في رمضان والمتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما وغيرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الأعمال الخليجية في رمضان 2024

يشارك هذا العام مجموعة متميزة من الممثلين في أعمال مختلفة والتي من أبرزها:

مسلسل بعد غيابك

من المقرر أن هذا العمل سوف يحقق نسب مشاهدة مرتفعة وذلك لأنه يشارك في البطولة كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر وشعلان وتركي اليوسف وشهد سلمان وسلطان الفرج وغيرهم، وهو من الأعمال الكويتية، نقلت بعض المصادر الصحفية أن ذلك العمل غير تقليدي.

مسلسل الفرج بعد الشدة

وهو من المسلسلات السعودية وهو يروي ما كان يحدث في عام 1950 ويوضح كيف كان التعامل يتم ما بين الشيوخ والتجار في المملكة مع الشعب الكويتي، ويشارك في العمل كل من غازي حسين وصالح الملا وعبدالله ملك وشهاب حاجية ومرام وعبدالله الطليحي وبلال الشامي وعبدالله النفيسي وغيرهم.

مسلسل شباب البومب 12

وهو من المسلسلات السعودية الكوميدية وتم عرض الموسم الأول منه في عام 2012 وهو يتحدث عن قضايا الشباب.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وهو من المسلسلات التي سوف يتم عرضها على منصة شاهد، يناقش المسلسل عدد كبير من القضايا التي تحدث في المجتمع بشكل يومي، ويشارك فيه مجموعة متميزة من الممثلين ومنهم: هدى حسين ونور الغندور وزين جوليا وأيتن عامر وخالد الشيخ وليلى عبدالله وغيرهم.