دخــول ملفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة || اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية وزارة العمل pdf

ينتظر الجميع إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لأنها من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل العديد من المواطنين في العراق، ويتم الإعلان عن كشوف أسماء المستفيدين عن طريق وزارة العمل فى العراق للحصول على الوجبة الأخيرة في جميع المحافظات بالعراق، وتصرف للأسر الأكثر احتياجًا، سوف نتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن اسماء المشمولين واهم الشروط التسجيل فيها فى هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتم إصدار كشوف توضح اسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة 2024، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن إصدار هذه الكشوف بعد ان يتم مراجعة الأوراق والمستندات التي تؤكد استحقاق الدعم وصرف الوجبة، ويجب أن تنطبق على المتقدم شروط معينة، والتي لابد أن يكون من المطلوبين بالرعاية يتمتع بالجنسية العراقية، وأسرته لا تتعدى أربعة أفراد، وينبغي أن يكون عمر من يتقدم من الرجال يبدأ من 18 عام إلى 60 عام، وبالنسبة للنساء لابد أن يكون العمر من 15 عام إلى 55 عام، وتكون لمساعدة بعض الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة وكذلك النساء من الأرامل والمطلقات، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحها لكبار السن، والعديد من الفئات التي تستحق الدعم طبقا للشروط المطلوبة.

شروط التسجيل في اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

يمكن التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ، بعد استيفاء كافة الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الشخص لديه الجنسية العراقية، وإقامته في أحدى المحافظات العراقية.

إذا كان المتقدم من النساء الأرامل والمطلقات، يجب وجود أبناء.

يجب الا يكون عاملا بإحدى الوظائف الحكومية.

الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم على الرعاية الاجتماعية تكون من كبار السن، والعاجزين عن العمل.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية تخص المتقدم.

يجب عدم الاستفادة من معاشات التأمينات الاجتماعية الاخرى.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

يمكن من خلال الخطوات التالية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وهذا نوضحه لكم فيما يلي: