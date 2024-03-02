⭕️ عسـة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024|| اكتشــفـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر مظلتي spa.gov.iq

سيتم الإعلان خلال ساعات عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من المستفيدين من الوجبة الأخيرة، وكيفية تحميل كشوفات الاسماء بصيغة pdf، حيث تعمل الحكومة العراقية على توفير الدعم السريع للاسر الفقيرة خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة حدة الأسعار، لذلك نتعرف على ادق التفاصيل حول هذا الدعم وكيفية الحصول عليه والاستعلام عنه من خلال التقرير التالى.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حدد السيد وزير العمل العراقى الدكتور احمد الاسدي أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، بعد أن يقوموا بفحص الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المحتاجين والأرامل وغيرهم من الراغبين في الحصول على المبلغ المقرر المنطبق عليهم الشروط ،والمبلغ المقدم الذي يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، وفي حالة القبول من ضمن المشمولين سيتم اخطارك برسالة نصية قصيرة.

شروط التقديم فى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

هناك بعض الشروط الواجب الالتزام بها لكي يتم الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية في العراق وهي على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل عمره المتقدم عن 16 عامًا، وألا يزيد عمره المتقدم عن 55 عامًا.

ألا يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية أو أملاك خاصة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم بصفة مستمرة داخل الأراضي العراقية.

إذا كنت شخص متزوج وتقوم بالدراسة يمكن الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.

أن يكون من الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الصحية التي تمنعه من العمل.

والجدير بالذكر أنه قد اقترب موعد الإعلان عن اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة والتعرف عليها بشكل الكتروني عن طريق المنصة التابعة لها باستخدام الرقم الخاص بالبطاقة الذكية أو التموينية.

كيفية تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي ل منصة مظلتي .

. الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

اختيار كلمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ثم قم بتحديد الوجبة واختيار المحافظة المقيم فيها المتقدم.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية .

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ستظهر لك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. النقر على كلمة تحميل.

بعد أن يتم تحميل الملفات، قم بفتحها والبحث عن اسمك بها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

عليك قراءة كافة الشروط بعناية شديدة لكي تكون من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والتي اكدت عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما اكدت علي انها تقوم بفرز الملفات بعناية شديدة، حتي يصل الي كافة المستحقين، حيث تساعد الدولة الجميع في القضاء علي الغلاء ومواجهة كافة اعباء الحياة، كما انه من المتوقع ان يتم الكشف عنها خلال ايام قليلة مقبلة، لذا لا داعي للقلق حول ذلك.