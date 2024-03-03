【﻿دخـُول pdf 】كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق مظلتي spa.gov.iq في المحافظات كلها

شهدت عمليات البحث زيادة كبيرة حول موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث يأمل الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم من معرفة موعد الإعلان عن المستفيدين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يأمل الكثير أن يتم صرف هذه الوجبة قبل دخول الشهر المبارك، من أجل شراء السلع الرمضانية، وباقي متطلبات الشهر، فيما بينما أعلنت الوزارة أنها ستقوم بالإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها، في أقرب وقت ممكن، من أجل مساعدة المواطنين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت الحكومة العراقية بالاعلان عن برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من أجل مساعدة عدة فئات من الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا، وأيضا من أجل مساندة المطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يتخطوا مصاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وكذلك كبار السن، وأصحاب العجز، والغير قادرين على العمل، الذين يقومون برعاية أسرهم، حيث قامت الحكومة بصرف راتب شهري لهم، يساعدهم على المعيشة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.

المستندات اللازمة للحصول على الوجبة الأخيرة

قامت الحكومة بالاعلان عن عدة مستندات ووثائق يجب تقديمها للحصول على الدعم المادي المقدم من الرعاية الاجتماعية، هذه المستندات كالآتي:

تقديم الهوية الوطنية.

تقديم بطاقة التموين.

وأيضا تقديم وثائق ميلاد جميع أفراد الأسرة.

تقديم شهادة الإقامة الدائمة في العراق.

تقديم شهادة الجنسية العراقية.

تقديم ما يتثبت عدم وجود سجل تجاري.

وأيضا عدم وجود أملاك باهظة الثمن.

تقديم شهادة الإقامة، والسجل المدني، للحصول على الدعم.

تقديم شهادة الميلاد، التي يتطابق فيها السن المطلوب وهو من 18 إلى 60 سنة للرجال.

استخراج كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الاطلاع على كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، بعد أن يتم إعتماد أسماء المستفيدين من هذا الدعم من قبل وزير العمل أحمد الأسدي، والذي من المقرر أن يصل عدد المستفيدين إلى 200 ألف أسرة عراقية، قد تطابقت عليهم الشروط والمعايير المطلوبة، وقد صرحت الحكومة العراقية أن موازنة الدولة تتحمل توفير الدعم المالي لهذه الأسر لمساعدتهم على ظروف الحياة القاسية، كما أعلنت الوزارة عن اقتراب موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وسيتم استخراج الكشوف المعنية بالرعاية عن طريق الرابط الخاص بموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد أن قام الكثير من المواطنين بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، بهدف الحصول على الدعم المادي المقدم من الحكومة العراقية لهم، يأمل الكثير منهم معرفة إن كانوا من المشمولين أم لا، فقد أطلقت وزارة العمل رابط رسمي يمكن من خلاله الإطلاع على أسمائهم، ولكن مع إتباع عدة خطوات كالآتي: