هسـه السابعه :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون mosla.gov.iq كافة الكشوفات pdf “حملها”

لم ييأس أصحاب اسماء الرعاية الاجتماعية عن البحث عن القوائم المنتظر الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، لا سيما أن الوجبة السابعة قد طال انتظارها بما يكفي وعلى الرغم من ذلك لم يملك المواطن العراقي المحتاج لهذا الدعم سوى البحث بشكل يومي عن أي تفصيلة جديدة يمكن أن تصدر من قبل الجهات المعنية بشأن تنظيم هذا الدعم الاجتماعي المميز.

اسماء الرعاية الاجتماعية

إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مدركة بالفعل أن لحظة الإعلان عن قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية قد تأخرت بالفعل وبشكل ملحوظ، لكن ما باليد حيلة حيث إن أعمال فرز الطلبات المقدمة تستغرق وقتا كبيرا، كما أن أعداد المتقدمين على هذا الدعم دائما في زيادة نتيجة للتغير الشامل في حياة كل من يحصل عليه.

وكذلك أعلنت الوزارة أنه على المتقدمين التحلي بمزيد من الصبر حتى يتم الإعلان عن القوائم، وكذلك أوضحت شروط الانضمام لهذا الدعم والتي جاءت على هذا النحو التالي:

لا بد من أن تكون الجنسية عراقية.

الإقامة في العراق تعتبر من أهم الشروط الواجب اتباعها.

لا بد من ألا تزيد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في أسرتك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في حال عدم امتلاك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

تقديم جميع الوثائق المطلوبة التي تؤكد على أحقية المتقدم الحصول على هذا الدعم.

كيفية التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكنك عزيزي المستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية العراقية من التعرف على كشوفات الأسماء وكذلك التعرف على اسمك بين اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، على أن تتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي: