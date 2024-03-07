كشـف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 منصة مظلتي الالكترونية || اسماء الدفعة السابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في دولة العراق أنها وفرت خدمة الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية من خلال الدخول علي منصة مظلتي ولكن هذا فى موعد ظهورها، ويمكن الإستعانة بذلك الموقع عند ظهور الوجبة المراد البحث عنها، ويمكن التعرف على أسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية من خلال موقع الوزارة الرسمي الخاص فتلك الخدمات لتيسير بكل سهولة على المواطن بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي بدولة العراق لذلك سوف نتعرف معكم اليوم علي طريقة البحث على أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة في كافة انحاء دولة العراق.

شروط التقديم في أسماء الرعاية الإجتماعيةالوجبةالاخيرة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية العديد من المساعدات الإجتماعية المتنوعة لكافة المواطنين، ومن أهمها برنامج الرعاية الإجتماعية، ويمكن الحصول على هذا الدعم لكن يجب استيفاء عدة شروط محددة وهى فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا يُقبل طلب الحصول على دعم البرنامج إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

يجب أن يكون عمر النساء ما بين 15 و55 عامًا. أما بالنسبة للرجال، فيجب أن يكون العمر بين 18 و60 عامًا.

يجب توفير جميع المستندات والشروط المطلوبة للحصول على دعم هذا البرنامج

خطوات تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

رابط مظلتي وضعت الحكومة العراقية عدة خطوات لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024: