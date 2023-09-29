مباراة الاتحاد والفيحاء الآن دوري روشن السعودي 2023-2024

تنطلق الآن مباراة الاتحاد والفيحاء مباشر في دوري روشن السعودي 2023-2024 خلال الجولة الثامنة، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب الملك فهد الدولي حيث ستقام المواجهة المرتقبة بين نادي اتحاد جدة وفريق الفيحاء، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والفيحاء تويتر

سنوفر لكم تغطية مباشرة لـ مباراة الاتحاد والفيحاء على تويتر ونطلعكم باستمرار على الأهداف وأهم الأحداث خلال الشوطين الأول والثاني.

انتهت مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

سيتم بث مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة عبر عدة قنوات. يمكنكم متابعة المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD، حيث سيقدم مشاري القرني التعليق الصوتي على القناة الأولى. كما يمكنكم الاستماع إلى التعليق الصوتي لخالد المديفر عبر القناة الصوتية الثانية.

إذا كنتم تفضلون مشاهدة المباراة بجودة عادية، يمكنكم متابعتها على قناة SSC EXTRA 1 SD بتعليق عبد العزيز الزيد. نتمنى لكم وقتًا ممتعًا في مشاهدة المباراة.

وعلى قناة SSC EXTRA 1 HD، ستتوفر لكم خيارات متعددة للتعليق الصوتي. سيقدم مشاري القرني التعليق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيقدم خالد المديفر التعليق على القناة الصوتية الثانية. بذلك، يمكنكم اختيار المعلق الذي تفضلون سماع تعليقه خلال المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

تقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الجمعة، الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2023، على ملعب الملك فهد الدولي. سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

كيف أشاهد مباراة الاتحاد والفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بثًا مباشرًا مجانًا عبر تطبيق “شاهد” داخل المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية SD. ولكن إذا كنت خارج السعودية أو تفضل جودة عالية الوضوح HD، يتطلب ذلك الاشتراك في باقة رياضية VIP من تطبيق “شاهد”. بذلك ستتمكن من متابعة اللقاء بأفضل جودة متاحة.