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مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي

مريم حسنمنذ 21 ساعة
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مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي بث مباشر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 الآن "تغطية مباشرة تويتر"

انطلقت مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي مباشر الآن في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، حيث تشهد الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 مباراة مهمة بين نيوكاسل يونايتد وبيرنلي. وتعد هذه المباراة فرصة للفريقين لتحسين ترتيبهما في الدوري.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي والملعب المقامة عليه وتوقيتها في الدول المختلفة

  • الموعد: اليوم السبت 30 سبتمبر 2023.
  • الملعب: ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل.
  • التوقيت:
    • الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
    • الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
    • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي

سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي على قناة beIN SPORTS XTRA 2 بصوت المعلق محمد مبروكي، وترددها هو 12092 عمودي.

كيف أشاهد مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي بث مباشر

سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود.

تعد مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي فرصة للفريقين لتحسين ترتيبهما في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024. سيتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS XTRA 2 بصوت المعلق محمد مبروكي، ويمكن مشاهدتها بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود.

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مريم حسنمنذ 21 ساعة
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