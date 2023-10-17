مباراة ليبيا والنيجر الآن قناة ليبيا الأولى الفضائية “وديات المنتخبات”

تستعد ليبيا والنيجر لمباراة ودية مهمة تجمع بينهما اليوم الثلاثاء في السابع عشر من أكتوبر عام 2023. سيكون الملعب البلدي ببرشيد المضيف لهذه المباراة المنتظرة. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت ليبيا.

مباراة ليبيا والنيجر الآن

ستكون قناة ليبيا الأولى الفضائية المسؤولة عن بث المباراة الودية بين ليبيا والنيجر. يمكن للمشجعين وعشاق كرة القدم الاستمتاع بمتابعة اللقاء ومشاهدة أحداثه على هذه القناة الرياضية الرسمية.

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