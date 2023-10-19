مباراة البحرين واليابان لكرة اليد مباشر “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

شاهد الآن مباراة البحرين واليابان لكرة اليد بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في اليوم الثاني من الدور التمهيدي، تابع معنا القنوات الناقلة وموعد المباراة.

موعد مباراة البحرين اليابان لكرة اليد

تشهد صالة الدحيل لكرة اليد في البحرين مواجهة مثيرة بين منتخب البحرين ومنتخب اليابان في إطار تصفيات آسياد لأولمبياد باريس 2024. ستُقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت البحرين، وتأتي بعد فوز البحرين في المباراة السابقة على كازاخستان بنتيجة هائلة 46-18.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

سيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة – الكأس 1، مما يتيح للجماهير متابعة الأحداث مباشرة وتشجيع فرقهم المفضلة. تعتبر هذه المواجهة فرصة للمشجعين لدعم منتخباتهم ومشاركة الروح الرياضية مع اللاعبين.

تعتبر هذه المواجهة من أبرز المباريات في المجموعة التصفيوية، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى أولمبياد باريس لتمثيل القارة الآسيوية في منافسات كرة اليد. تعد البحرين منتخبًا قويًا ويتمتع بتاريخ حافل في اللعبة، في حين يسعى المنتخب الإيراني لتحقيق تقدم كبير وإثبات نفسه في الساحة القارية.

مشاهدة مباراة البحرين اليابان بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة البحرين واليابان على قناة بين سبورت المفتوحة وقناة الكأس 1، او بث مباشر على اليوتيوب عبر قناة الاتحاد القطري لكرة اليد:

تتمنى الجماهير كل التوفيق والنجاح لكلا المنتخبين في هذه المباراة المهمة. إن المحاربين يستحقون كل الدعم والتشجيع لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لمهارات وقدرات الفرق، ونترقب بفارغ الصبر نتيجة هذه المواجهة المثيرة.