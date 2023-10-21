مباراة النصر وضمك الآن قناة SSC HD1 دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة 10”

تنطلق الآن مباراة النصر وضمك مباشر الآن على قناة SSC HD1 وذلك ضمن إطار مواجهات الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد ملاعب دوري روشن السعودي تنافسًا مثيرًا ومباريات حماسية تجمع بين أفضل الأندية في المملكة. وفي هذا السياق، ستقام مباراة مثيرة ومنتظرة بين النصر وضمك، في إطار الجولة العاشرة من الدوري، والتي ستقام يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك. ستكون هذه المواجهة فرصة للاعبين لتقديم أداء مميز وتحقيق الانتصارات التي يسعون إليها.

موعد مباراة النصر وضمك

ستقام مباراة النصر وضمك في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك. سيكون اللقاء في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والساعة 7:00 م بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

ستتاح للجماهير فرصة مشاهدة هذه المباراة المثيرة حول العالم، حيث ستنقل عبر عدة قنوات رياضية. ستكون قناة SSC Sports HD1 هي القناة الناقلة الرئيسية للمباراة، وسيقوم بالتعليق على المباراة كل من الكعبي وحماد العنزي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك قناة SSC SD1 التي ستقوم بنقل المباراة، وسيكون التعليق لعائد العصيمي.

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر

شاهد الآن مباراة النصر وضمك بث مباشر على قناة SSC Sports HD1 حيث ستتاح للجماهير العربية والعالمية فرصة مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر. يمكن متابعة المباراة عبر بث مباشر شاهد VIP، وكذلك يمكن مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل: يوتيوب، تويتر، وفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباراة عبر بث مباشر على منصات يلا شوت، يلا لايف، كورة لايف، سوريا لايف، والاسطورة لبث المباريات.

تشكيل النصر الرسمي

سيدخل فريق النصر هذه المباراة الهامة بتشكيلة قوية ومميزة حيث أعلنت عن تشكيلة النصر الرسمية كما يلي: