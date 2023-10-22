مباراة فيوتشر وبيراميدز الآن قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 “الدوري المصري الممتاز 2023-24”

انطلقت منذ دقائق مباراة فيوتشر وبيراميدز مباشر على قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 “الدوري المصري الممتاز 2023-24” حيث من المقرر أن يلتقيا في مباراة يوم الأحد 22 أكتوبر 2023. تعد هذه المباراة جزءًا من جولة الدوري المصري الممتاز. ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز والقنوات الناقلة

التوقيت: الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

المكان: استاد القاهرة الدولي.

الجولة: الرابعة

القناة الناقلة: أون تايم سبورت.

مشاهدة فيوتشر وبيراميدز بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة فيوتشر وبيراميدز عبر مواقع البث المباشر على الإنترنت ومنها يلا شوت، يلا لايف، يلا كورة، كورة لايف، الاسطورة لبث المباريات، ويمكنك أيضا مشاهدتها عبر منصات التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك ويوتيوب

نتيجة المباراة بيراميدز وفيوتشر

من المتوقع أن تكون مباراة فيوتشر وبيراميدز مباراة قوية بين الفريقين. يتفوق بيراميدز على فيوتشر من حيث القيمة التسويقية. ومع ذلك، يسعى فيوتشر لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحسين مركزه في جدول الدوري المصري الممتاز. سيكون لدى بيراميدز أيضًا رغبة في تحقيق الفوز والمحافظة على مكانه في المقدمة من جدول الدوري.