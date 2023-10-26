مباراة الترجي ومازيمبي الآن قناة أبوظبي يوتيوب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023-24

يستضيف نادي الترجي التونسي نظيره مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الخميس في مباراة الإياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي والدوري الأفريقي. ستحتضن مباراة الترجي ضد مازيمبي في ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس. يسعى الفريقان الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي والدوري الأفريقي، حيث يتنافسان مساء اليوم الخميس. سيستضيف فريق الترجي، الذي يعتبر أحد أبرز الأندية التونسية، مازيمبي الكونغولي.

تشكيلة الترجي الرسمية ستكون على النحو التالي:

المرمى: مميش

خط الدفاع: بن علي، بن حميدة، توجاي، مرياح

خط الوسط: تقا، يان، وهابي

خط الهجوم: غشة، رودريجيز، بوقرة

موعد المباراة سيكون اليوم الخميس 26 أكتوبر في تمام الساعة 6:00 مساءً. ستكون هذه المباراة ضمن مرحلة ربع النهائي في دوري السوبر الأفريقي.

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، ستكون كالتالي: