مباراة شباب الأهلي والنصر الآن قناة أبوظبي الرياضية 1 الدوري الإماراتي

تنطلق بعد قليل مباراة شباب الأهلي والنصر بث مباشر على قناة أبوظبي الرياضية 1 في الدوري الإماراتي 2023-24 حيث يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي. يترقب جمهور الفريقين بفارغ الصبر هذه المباراة المهمة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ستكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في الدوري الإماراتي.

موعد مباراة شباب الأهلي والنصر

تقام مباراة شباب الأهلي والنصر في اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في ملعب آل راشد (Al-Rashid Stadium). ستبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات، الساعة 6:30 بتوقيت السعودية والساعة 5:30 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي والنصر

ستتم نقل مباراة شباب الأهلي والنصر عبر القنوات التالية: قناة أبوظبي الرياضية 1، حيث ستقوم بنقل المباراة مع تعليق المعلق بلال علام. كما ستكون هناك إمكانية مشاهدة المباراة عبر قناة دبي الرياضية 1، وستتم تعليق المباراة على هذه القناة بواسطة المعلق علي الكعبي. يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة من خلال هاتين القناتين.

تشكيل شباب الأهلي الرسمي

تشكيلة فريق شباب الأهلي الرسمية في المباراة تتكون من اللاعبين التاليين:

في مركز حراسة المرمى، سيقف ماجد ناصر.

في خط الدفاع، ستكون التشكيلة كالتالي: رينان، سعيد سليمان، محمد مرزوق، ويوسف جابر.

في وسط الملعب، سيشارك طارق أحمد، يحيى الغساني، عزيزيون غانيف، ويوري سيزار.

في الهجوم، سيتواجد إيجور جيسوس ومؤنس دبور.

مشاهدة مباراة شباب الأهلي والنصر بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة شباب الأهلي والنصر عبر الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية أو من خلال البث المباشر على يوتيوب.