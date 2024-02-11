أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو.. لحظات لا تُنسى من مسيرة النجم البرتغالي

إليك أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، حيث يُعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد خلّف أثرًا لا يُنسى خلال مسيرته مع الأندية التي لعب فيها، تمتلك مسيرته الحافلة بالنجاح العديد من اللحظات الساحرة، وفي هذا المقال سنتناول أفضل 10 أهداف سجلها رونالدو مع الأندية التي شارك فيها بدايةٍ من سبورتينج لشبونة، مرورًا بمانشستر يونايتد، وريال مدريد ويوفنتوس وحتى نادي النصر السعودي حاليا.

أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو

تابع معنا عبر موقع البديل أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو منذ بداية مسيرته الكروية وحتى الآن.

1- مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018

سجل رونالدو هدفًا رائعًا في ملعب “أليانز ستاديوم” ضد يوفنتوس بمقصيته الرائعة راوغ رونالدو وسدد الكرة بيمناه فوق حارس مرمى يوفنتوس جانلويجي بوفون الذي لم يحرك ساكنًا.

🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎 😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019

2- مباراة النصر والأخدود في موسم 2023/2024 من دوري روشن السعودي

سجل رونالدو هدفًا سينمائيًا بقميص النصر، استغل تمريرة خاطئة من حارس مرمى الأخدود وحصل على الكرة من منتصف الملعب ثم أرسل تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

3- مباراة النصر وأبها في موسم 2022/2023 من الدوري السعودي

سجّل رونالدو هدفًا من مسافة بعيدة في شباك أبها، حيث التقط الكرة على بعد أكثر من 35 ياردة، وسددها على يمين الحارس وفاز بعد هذه المباراة على لقب هدف الجولة الـ21.

4- مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017

سجّل رونالدو هدفين رائعين في مرمى يوفنتوس، الأول من مسافة 16 ياردة والثاني بعد هجمة مذهلة قادها بنفسه وسددها بلمسة واحدة بين 6 لاعبين من يوفنتوس.

Six years since Cristiano Ronaldo's #UCLfinal double ⚽⚽ pic.twitter.com/ofmvaYljJK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2023

5- مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا 2013 دور الـ 16

سجّل رونالدو هدفًا رائعًا برأسه في شباك ديفيد دي خيا، قفز رونالدو لارتفاع 78 سنتيمترًا لتظهر قوة ركبته التي وصلت لنفس ارتفاع رأس مدافع يونايتد باتريس إيفرا.

#OTD, Cristiano Ronaldo came back to haunt Man Utd 👻#UCL pic.twitter.com/jSsHRe8s2Q — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 13, 2023

6- مباراة مانشستر يونايتد وبورتو في دوري أبطال أوروبا في أبريل 2019

سجل رونالدو صاروخ أرض جو في هذه المباراة حين استلم الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخية من مسافة أكثر من 36 مترًا لتستقر الكرة في مرمى بورتو هذا الهدف فاز بجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العام.

7- مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي 2021

قفز رونالدو لارتفاع 69 سنتيمترًا عن أرض الملعب ووصل ارتفاع القفزة إلى 2.56 مترًا متجاوزًا ارتفاع العارضة ليسجل هدفًا رائعًا من خلال كرة رأسية في شباك سامبدوريا.

8- مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو السوبر الأسباني 2017

أحرز رونالدو هدفًا لا ينسى أمام برشلونة في ملعب “كامب نو” حيث قام بمراوغة جيرارد بيكيه وأسقطه أرضًا قبل أن يسدد تسديدة صاروخية بساقه اليمنى تسكن الشباك الكتالونية.

🔙 في كلاسيكو السوبر الاسباني 2017 سجل الأعظم بالتاريخ كريستيانو رونالدو هذا الهدف التاريخي امام برشلونه ورفع قميصه في ملعبه المفضل الكامب نو 👑🐐 pic.twitter.com/xov7XkeppG — عالم القوت (@GOATTWORLD) January 13, 2024

9- مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الليجا موسم 2011/2012

سجل رونالدو هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة في شباك أوساسونا حيث استلم الكرة من وسط الملعب وأطلق قذيفة بعيدة المدى تسكن الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

10- مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008/2009

سجل رونالدو هدفًا رائعًا من ركلة حرة حيث سدد صاروخية بعيدة المدى في الشباك مباشرة لم يتمكن حارس أرسنال من التعامل معها، أعتقد الجميع أن كريستيانو سيرسل عرضية لداخل منطقة الجزاء لأحد المهاجمين، ولكن البرتغالي فاجئ الجميع بتسديدة صاروخية في الشباك مباشرة لم يستطع مانويل ألمونيا حارس الجانرز في التعامل معها.