أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو.. لحظات لا تُنسى من مسيرة النجم البرتغالي

إليك أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، حيث يُعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد خلّف أثرًا لا يُنسى خلال مسيرته مع الأندية التي لعب فيها، تمتلك مسيرته الحافلة بالنجاح العديد من اللحظات الساحرة، وفي هذا المقال سنتناول أفضل 10 أهداف سجلها رونالدو مع الأندية التي شارك فيها بدايةٍ من سبورتينج لشبونة، مرورًا بمانشستر يونايتد، وريال مدريد ويوفنتوس وحتى نادي النصر السعودي حاليا.

تابع معنا عبر موقع البديل أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو منذ بداية مسيرته الكروية وحتى الآن.

سجل رونالدو هدفًا رائعًا في ملعب “أليانز ستاديوم” ضد يوفنتوس بمقصيته الرائعة راوغ رونالدو وسدد الكرة بيمناه فوق حارس مرمى يوفنتوس جانلويجي بوفون الذي لم يحرك ساكنًا.

🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎

😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019