أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو.. لحظات لا تُنسى من مسيرة النجم البرتغالي
إليك أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، حيث يُعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد خلّف أثرًا لا يُنسى خلال مسيرته مع الأندية التي لعب فيها، تمتلك مسيرته الحافلة بالنجاح العديد من اللحظات الساحرة، وفي هذا المقال سنتناول أفضل 10 أهداف سجلها رونالدو مع الأندية التي شارك فيها بدايةٍ من سبورتينج لشبونة، مرورًا بمانشستر يونايتد، وريال مدريد ويوفنتوس وحتى نادي النصر السعودي حاليا.
أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو
تابع معنا عبر موقع البديل أفضل 10 أهداف لـ كريستيانو رونالدو منذ بداية مسيرته الكروية وحتى الآن.
1- مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018
سجل رونالدو هدفًا رائعًا في ملعب “أليانز ستاديوم” ضد يوفنتوس بمقصيته الرائعة راوغ رونالدو وسدد الكرة بيمناه فوق حارس مرمى يوفنتوس جانلويجي بوفون الذي لم يحرك ساكنًا.
🗣️ "It was amazing – probably the best of my career." 😎
😮 A year ago today – one of the great #UCL goals – Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019
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2- مباراة النصر والأخدود في موسم 2023/2024 من دوري روشن السعودي
سجل رونالدو هدفًا سينمائيًا بقميص النصر، استغل تمريرة خاطئة من حارس مرمى الأخدود وحصل على الكرة من منتصف الملعب ثم أرسل تسديدة صاروخية سكنت الشباك.
هدددددف!⚽
رونالدو يعزز النتيجة للنصر بهدف ثالث🔥⚽
النصر 3 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ulfPJCSZ6f
— SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
3- مباراة النصر وأبها في موسم 2022/2023 من الدوري السعودي
سجّل رونالدو هدفًا من مسافة بعيدة في شباك أبها، حيث التقط الكرة على بعد أكثر من 35 ياردة، وسددها على يمين الحارس وفاز بعد هذه المباراة على لقب هدف الجولة الـ21.
د78’ هدف التعادل لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
النصر 1 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/I7Thdk4lsz
— SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
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4- مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017
سجّل رونالدو هدفين رائعين في مرمى يوفنتوس، الأول من مسافة 16 ياردة والثاني بعد هجمة مذهلة قادها بنفسه وسددها بلمسة واحدة بين 6 لاعبين من يوفنتوس.
Six years since Cristiano Ronaldo's #UCLfinal double ⚽⚽ pic.twitter.com/ofmvaYljJK
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2023
5- مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا 2013 دور الـ 16
سجّل رونالدو هدفًا رائعًا برأسه في شباك ديفيد دي خيا، قفز رونالدو لارتفاع 78 سنتيمترًا لتظهر قوة ركبته التي وصلت لنفس ارتفاع رأس مدافع يونايتد باتريس إيفرا.
#OTD, Cristiano Ronaldo came back to haunt Man Utd 👻#UCL pic.twitter.com/jSsHRe8s2Q
— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 13, 2023
6- مباراة مانشستر يونايتد وبورتو في دوري أبطال أوروبا في أبريل 2019
سجل رونالدو صاروخ أرض جو في هذه المباراة حين استلم الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخية من مسافة أكثر من 36 مترًا لتستقر الكرة في مرمى بورتو هذا الهدف فاز بجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العام.
THREAD: Cristiano Ronaldo Manchester United moments…
🤯 THAT @Cristiano wonder-strike against Porto in 2009! #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/oDcXVK0Rf6
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2021
7- مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي 2021
قفز رونالدو لارتفاع 69 سنتيمترًا عن أرض الملعب ووصل ارتفاع القفزة إلى 2.56 مترًا متجاوزًا ارتفاع العارضة ليسجل هدفًا رائعًا من خلال كرة رأسية في شباك سامبدوريا.
✈️⚽️ @Cristiano#GoalOfTheDay pic.twitter.com/HIb5G5dLYN
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 18, 2021
8- مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو السوبر الأسباني 2017
أحرز رونالدو هدفًا لا ينسى أمام برشلونة في ملعب “كامب نو” حيث قام بمراوغة جيرارد بيكيه وأسقطه أرضًا قبل أن يسدد تسديدة صاروخية بساقه اليمنى تسكن الشباك الكتالونية.
🔙 في كلاسيكو السوبر الاسباني 2017
سجل الأعظم بالتاريخ كريستيانو رونالدو هذا الهدف التاريخي امام برشلونه ورفع قميصه في ملعبه المفضل الكامب نو 👑🐐 pic.twitter.com/xov7XkeppG
— عالم القوت (@GOATTWORLD) January 13, 2024
9- مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الليجا موسم 2011/2012
سجل رونالدو هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة في شباك أوساسونا حيث استلم الكرة من وسط الملعب وأطلق قذيفة بعيدة المدى تسكن الزاوية اليسرى العليا للمرمى.
⚽️💥👏
أهداف @Cristiano رونالدو الـ10 ضد أوساسونا في الليجا!
ريال_مدريد #هلا_مدريد #RMLiga pic.twitter.com/BuOwVpSOGA
— ريال مدريد (@realmadridarab) February 8, 2017
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10- مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008/2009
🔴 Cristiano Ronaldo in unstoppable form in 2009 semi-final decider against Arsenal ⚽️⚽️🅰️
🔥 @Cristiano @ManUtd | #TBT | #UCL pic.twitter.com/engI2elGm3
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 25, 2021
سجل رونالدو هدفًا رائعًا من ركلة حرة حيث سدد صاروخية بعيدة المدى في الشباك مباشرة لم يتمكن حارس أرسنال من التعامل معها، أعتقد الجميع أن كريستيانو سيرسل عرضية لداخل منطقة الجزاء لأحد المهاجمين، ولكن البرتغالي فاجئ الجميع بتسديدة صاروخية في الشباك مباشرة لم يستطع مانويل ألمونيا حارس الجانرز في التعامل معها.